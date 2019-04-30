وزير دفاع فنزويلا يعلن إحباط محاولة الانقلاب التي قامت بها المعارضة

قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز إنه تم هزيمة "محاولة الانقلاب" التي نظمتها المعارضة، مشيرًا إلى انسحاب أغلب الجنود المتمردة من الشوارع.
ووصف لوبيز - في تصريح للتليفزيون الفنزويلي اليوم الثلاثاء أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية -الأحداث التي وقعت اليوم ب"الصغيرة والتافهة"، مضيفًا أن القوات المسلحة الفنزويلية ترفض هذا "العدوان الجديد" من قبل المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة، معتبرًا إياها "معارضة همجية.. ليس لديها حس
يذكر أن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جويدو دعا - في وقت سابق اليوم - الجيش إلى الانتفاضة ضد الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك في مقطع فيديو مصور من داخل قاعدة جوية بالعاصمة الفنزويلية كراكاس، وظهر في الفيديو بصحبة الناشط السياسي البارز ليوبولدو لوبيز وعدد من الجنود.
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