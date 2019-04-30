وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الليبيري العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم ، مع وزير خارجية ليبيريا جيهزوندار فيندلي، سبل تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الثنائية بينالبلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها اليمن وليبيا، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين أكدا- خلال اللقاء- الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، كما وقعا، عقب اللقاء، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين البلدين، واتفاقية استثمار ثنائية.
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