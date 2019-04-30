مقتل وإصابة 7 جنود صوماليين في هجوم لحركة الشباب

شنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة هجومًا عنيفًا، اليوم ، على قوات عسكرية صومالية إقليمية تابعةلجوبالاند بالقرب من الحدود مع كينيا، ما أسفر عن مقتل
جندي صومالي وإصابة 6 آخرين.
وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية في قرية دهوبلي بالقرب من الحدود مع كينيا.
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