المسماري: القوات المسلحة الليبية تسيطر حاليا على 90% من المنشآت النفطية

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة تسيطر حاليا على 90% من المنشآت النفطية. وأضاف المسماري - في مؤتمر صحفي بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية مساء اليوم /الثلاثاء/ - أن: "مئات الحقول النفطية تحت تأمين القوات المسلحة، وأن قوات الجيش الليبي تتقدم في منطقة عين زارة ونسعى لدخول أحياء في طرابلس". أن: "مئات الحقول النفطية تحت تأمين القوات المسلحة، وأن قوات الجيش الليبي تتقدم في منطقة عين زارة ونسعى لدخول أحياء في طرابلس".

ولفت إلى أن الميلشيات تمتلك صواريخ "سام -7 " المضادة للطائرات، كما أن هناك اشتباكات قوية بين الجيش الليبي والميليشيات الإرهابية في محيط طرابلس، موضحا أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والمعدات.

وتابع: "رصدنا حشدا لميليشيات مصراتة الإرهابية التي تسعى للهجوم على مدينة صبراتة الليبية".

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