الأمم المتحدة تندد بقصف منشآت صحية في سوريا

دانت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قصف مناطق في شمال غرب سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية أدى إلى إلحاق الضرر بمركز طبي وخروج مستشفيين من الخدمة.

وصرح ديفيد سوانسون من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "الأمم المتحدة تشعر بالاستياء البالغ من ثلاث هجمات على مستشفيات ومنشآت صحية في شمال غرب سوريا ما حرم الآلاف من حقهم الأساسي في الرعاية الصحية".

وقال "هذا العنف غير مقبول بتاتاً".

ولم تحدد الأمم المتحدة الجهة التي تقف وراء الهجمات.

وقال سوانسون إن مركزاً طبياً في مدينة "الهبيط" جنوب محافظة إدلب أصيب ب"أضرار جسيمة" في قصف مدفعي.

وأدى القصف إلى إحداث فجوة في جدران المركز، بحسب ما أفاد صحفي زار المركز.

وأضاف المراسل أن الأنقاض ملأت المركز من الداخل.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، استهدفت غارة جوية مستشفى في بلدة اللطامنة في محافظة حماة المجاورة مما أدى إلى إخراجه من الخدمة، بحسب سوانسون.

كما توقف العمل في منشأة ثالثة هي مستشفى مدينة قلعة المضيق بعد إصابته بغارة جوية قبل يومين أوقعت أضراراً جسيمة في العيادة الخارجية والصيدلية والمختبر التابع للمستشفى، طبقاً لسوانسون.

وأضاف أن المستشفى كان يخدم نحو 8 آلاف شخص شهرياً.

وقال "الحوادث الثلاثة تحد من قدرة المدنيين على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية في شمال غرب سوريا".

وأكد المسؤول الأممي أن "الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع أطراف النزاع إلى إنهاء تدمير المستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية الضرورية للسكان المدنيين".

وفي سبتمبر الماضي، وقعت روسيا وتركيا، التي تدعم المسلحين السوريين، اتفاقا لإقامة منطقة عازلة لمنع شن هجمات واسعة على محافظة إدلب القريبة من الحدود التركية.

إلا أن المنطقة، التي يسكنها ثلاثة ملايين نسمة، تعرضت للقصف من حين لآخر.