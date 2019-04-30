قالت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى مثل أمام محكمة للإدلاء بشهادته في قضية فساد.
وأويحيى أحد مجموعة من الشخصيات القوية بينهم وزير المالية والعديد من أفراد النخبة يواجهون تحقيقات قضائية منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
اقرأ أيضاً... الجيش الجزائري يعد بكشف ملفات فساد كبيرة
وقال التلفزيون الرسمي أمس الاثنين إن وزير المالية محمد لوكال، وهو محافظ سابق للبنك المركزي، مثل أمام المحكمة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. وكان بوتفليقة قد أسند للوكال منصب وزير المالية الشهر الماضي فقط.
وألقي القبض على خمسة مليارديرات على الأقل بعضهم مقرب من بوتفليقة لاتهامهم بالضلوع في فضائح فساد.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء الجزائر السابق يمثل أمام محكمة في قضية فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.