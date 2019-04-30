رئيس وزراء الجزائر السابق يمثل أمام محكمة في قضية فساد

قالت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى مثل أمام محكمة للإدلاء بشهادته في قضية فساد.

وأويحيى أحد مجموعة من الشخصيات القوية بينهم وزير المالية والعديد من أفراد النخبة يواجهون تحقيقات قضائية منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

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وقال التلفزيون الرسمي أمس الاثنين إن وزير المالية محمد لوكال، وهو محافظ سابق للبنك المركزي، مثل أمام المحكمة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. وكان بوتفليقة قد أسند للوكال منصب وزير المالية الشهر الماضي فقط.

وألقي القبض على خمسة مليارديرات على الأقل بعضهم مقرب من بوتفليقة لاتهامهم بالضلوع في فضائح فساد.