قائد الجيش الفنزويلي يحذر من "حمام دم" وعربة عسكرية تدهس محتجين

حذر قائد الجيش الفنزويلي، اليوم الثلاثاء، من "حمام دم" في البلاد بعد تحرك الجيش لإحباط ما قال إنه محاولة انقلابية.

وقال الجنرال فلاديمير بادرينو، الذي يتولى كذلك منصب وزير الدفاع في كلمة للقيادة العسكرية العليا أكد فيها على دعمه للرئيس نيكولاس مادورو، إنه يحمّل المعارضة "مسؤولية أي عمل عنف أو موت أو سفك دماء".

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز مركبة تابعة للحرس الوطني تدهش محتجين أمام القاعدة الجوية كانوا يرشقون المركبات المارة بالحجارة ويضربونها بالعصي، بعد دعوة خوان جوايدو رئيس البرلمان، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، الجيش للانتفاض ضد مادورو.

ودعا جوايدو، اليوم الثلاثاء، إلى انتفاضة عسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بينما تبادلت فصائل مسلحة إطلاق النار خارج قاعدة جوية في كراكاس، مما يعكس مرحلة جديدة من الأزمة في فنزويلا بعد سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي.

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وقال شهود إن عشرات من المسلحين يرتدون الزي العسكري كانوا برفقة جوايدو اشتبكوا مع جنود من أنصار مادورو خارج قاعدة "لاكارلوتا" الجوية في كراكاس لكن الواقعة انتهت، ولم تكن على ما يبدو ضمن محاولة من المعارضة لانتزاع السلطة بالقوة.

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كان جوايدو ذكر في تسجيل مصور على "تويتر"، في قوت سابق اليوم، أنه بدأ "المرحلة الأخيرة" من خطته لإنهاء حكم مادورو وناشد المواطنين والجيش مساندته في إنهاء "اغتصاب (مادورو) للسلطة".

وقال جوايدو إن قوات الجيش انضمت إليه للإطاحة بحكم مادورو، مضيفاً "القوات المسلحة الوطنية اتخذت القرار الصحيح وهي تعتمد على دعم شعب فنزويلا".

ووصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو واقعة اليوم بأنها "تحرك انقلابي" لكن بعد مرور عدة ساعات على إعلان جوايدو لا يوجد أي مؤشر على أي تحرك للجيش، كما لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وغادر جوايدو، في وقت لاحق، تجمعاً كان يشارك فيه مع مؤيدين عسكريين عند القاعدة الجوية.

وقال بادرينو إن "أعمال العنف" من جانب بعض المنتمين للقوات المسلحة اليوم جرى إنهاؤها "جزئياً" وإن كبار قادة الجيش ما زال "ولاؤهم للدستور".