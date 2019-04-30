بيونج يانج تحذر واشنطن من عواقب إذا لم تغير سياستها تجاه الشأن النووي

حذرت مسؤولة في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة مما سمتها "عواقب غير مرغوب فيها" إذا لم تغير موقفها بشأن كيفية تحقيق نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية، حسبما قالت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء.

وتوقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما فشل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون في التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط رئيسية لنزع الأسلحة النووية في قمة عقدت بينهما في العاصمة الفيتنامية هانوي فبراير الماضي هي الثانية من نوعها.

واتهم كيم واشنطن بالعمل بـ"سوء نية" في الاجتماع الثاني مع ترامب.

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وترغب واشنطن في أن تتخلى بيونج يانج عن أسلحتها النووية بينما تسعى كوريا الشمالية إلى رفع العقوبات الدولية التي تضر باقتصادها.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وسائل إعلام كورية شمالية قولها إن نائبة وزير الخارجية تشوي سون هو قالت، اليوم الثلاثاء، إن بيونج يانج ستتمكن من تنفيذ نزع الأسلحة النووية فقط "عندما تغير الولايات المتحدة طريقتها الحالية في الحساب وتعيد تحديد موقفها".

وأضافت تشوي أن كوريا الشمالية ترغب في رؤية تغير في السياسة الأميركية بحلول نهاية العام الحالي.

وجاءت تصريحات المسؤولة الكورية الشمالية بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مقابلة تليفزيونية، قال فيه إن واشنطن يمكن أن "تغير مساراتها" إذا فشلت المحادثات مع بيونج يانج.