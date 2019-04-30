السفيرة الأميركية في سريلانكا: التهديد حقيقي ومنفذو الهجمات مازالوا طلقاء

قالت السفيرة الأميركية لدى سريلانكا ألاينا تبليتز، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن أفراداً من المجموعة المتشددة، التي يلقى باللوم عليها في تفجيرات عيد الفصح في البلاد ربما لا يزالون طلقاء ويخططون لمزيد من الهجمات.

وقالت قوات الأمن السريلانكية كذلك إنها تبقي على حالة تأهب عالية بعد أن تلقت تقارير مخابرات عن أن المتشددين من المرجح أن ينفذوا ضربة جديدة قبل بداية شهر رمضان.

وتابعت السفيرة "تحقق تقدم رائع نحو القبض على هؤلاء المتآمرين لكنني لا أعتقد أن القصة قد انتهت... نعتقد أن تخطيطاً نشطاً يجري الآن (لتنفيذ المزيد من الهجمات)".

وأُلقي القبض على عشرات المتطرفين المشتبه بهم في سريلانكا متعددة الأعراق والديانات منذ هجمات 21 أبريل الجاري على فنادق وكنائس والتي قتل فيها أكثر من 250 شخصاً منهم 42 أجنبياً.

وقال مسؤول بارز من المخابرات "ستظل إجراءات الأمن مشددة لعدة أيام لأن الجيش والشرطة ما زالا يتعقبان المشتبه بهم".

وقال مصدر حكومي آخر إنه جرى توزيع منشور داخل أجهزة الأمن الرئيسية يوجه قوات الأمن والشرطة في مختلف أنحاء البلاد للإبقاء على حالة تأهب عالية لأن المتشددين من المتوقع أن يحاولوا توجيه ضربة قبل رمضان.

وقالت السفيرة الأميركية تبليتز إن خطر شن المزيد الهجمات ما زال حقيقياً، مضيفة "لدينا بالتأكيد ما يدفعنا للاعتقاد بأن مجموعة الهجوم لم تعد غير نشطة بالكامل. نعتقد أن تخطيطاً قيد التنفيذ".

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ويساعد مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي السلطات السريلانكية في التحقيقات لكن تبليتز لم تورد مزيداً من التفاصيل.

وقال مصدر في مكتب رئيس سريلانكا، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة رفعت الحجب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وفايبر والذي كان يهدف إلى منع انتشار الشائعات بعد التفجيرات.

وحظرت السلطات في سريلانكا على المسلمات ارتداء النقاب وذلك وفق قانون طوارئ بدأ تطبيقه بعد هجمات يوم عيد القيامة.

وتشتبه السلطات في أن أعضاء جماعتين محليتين لا يعرف الكثير عنهما نفذتا الهجمات على الرغم من أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عنها.

وتعتقد السلطات أن زهران هاشم، مؤسس "جماعة التوحيد الوطنية" هو العقل المدبر للتفجيرات وأنه أحد تسعة انتحاريين شاركوا في تنفيذها.

وفي الهند قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلاً، يبلغ 29 عاماً، في ولاية كيرالا القريبة من سريلانكا لتخطيطه لشن هجمات مماثلة. وقالت هيئة التحقيق الوطنية إن الرجل تأثر بخُطب زهران هاشم.