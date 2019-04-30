كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الروسي لدى أمريكا: مستقبل معاهدة "ستارت" الجديدة غير مؤكد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير الروسي أناتولي أنتونوف في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مستقبل معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (نيو ستارت) غير مؤكد.

وقال أنتونوف: "فيما يتعلق بوضع معاهدة الوقود النووي المشع، فإن مستقبل اتفاق مهم آخر يصبح أيضًا موضع تساؤل — وهو معاهدة ستارت الجديدة، التي تنتهي في عام 2021".

وأضاف: "في العديد من المناسبات، أعربنا عن استعدادنا لتمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى. ومع ذلك، لا تزال الإدارة الأمريكية تقول إن القضية ما زالت قيد البحث".

وأعلن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، الأربعاء الماضي، أن هناك احتمالاً كبيراً لانهيار معاهدة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت"، ما سيؤدي إلى فقدان السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية.

وقال غيراسيموف في كلمته بافتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "سيؤدي انهيار الاتفاقية [معاهدة ستارت] إلى فقدان آلية السيطرة الوحيدة في مجال الأسلحة الاستراتيجية، أي التفتيش على المنشآت الروسية والأميركية".