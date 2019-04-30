كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الجزائري يدعو إلى تجاوز الخلافات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، إلى تجاوز الخلافات والبحث عن حلول توافقية.

وقال بن صالح، خلال تصريحاته، مساء اليوم، إن الأزمة السياسية تستوجب وضع الخلافات جانبا وتصويب الجهود نحو الحفاظ على مكتسبات الدولة.

وأوضح أنهم في حاجة لهبة وطنية لرفع تحدي التنمية المستدامة وتحريك الاقتصاد لتحقيق الرخاء لشعبه.

وأشار إلى أن الوطن للجميع لا إقصاء فيه ولا تهميش ولا تصفية حسابات.