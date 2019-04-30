كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معارض قطري: حمد بن خليفة كان يخطط لتدمير الجيش المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المعارض القطرى البارز، جابر الكحله المرى، أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية، إن "النظام القطري لديه كراهية كبيرة للدول العربية على رأسهم مصر والإمارات والسعودية".

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن "أبناء قطر يرون حمد وأبنائه خوارج عن العروبة والدين، وعملاء للصهاينة".

وتابع أن "تميم بن حمد عاجز عن إدارة منزله الخاص، فما بالنا بإدارة الدولة، ويوسف القرضاوي عندما جاء إلى قطر، من أجل مخطط ضد مصر، والهدف من استضافة الإخوان في الدوحة هو الإضرار بمصر"، مشيرًا إلى أن "حمد بن خليفة كان يخطط لتدمير الجيش المصري".

