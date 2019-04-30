كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معارض قطري: 70% من تكوين الجيش القطري "أجانب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المعارض القطرى البارز، جابر الكحله المرى، أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية، إن 70 % من تكوين الجيش القطري "أجانب"، مشيرًا إلى أن "الأجانب يغزون الجيش والشرطة والقضاء، وأبناء قطر مستبعدون من كل الأماكن القيادية في الدولة".

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن "الحرس الشخصي لتميم بن حمد من تركيا، ولا يوجد خطر من دول الخليج حتى تقيم الدوحة قاعدة تركية على أرضها".

وتابع: "الشعب القطري مستبعد تمامًا من إدارة شؤون دولته، وعصابة تميم تعمل تحت أجندة الكيان الصهيوني، ولا يهمهم مصلحة وطنهم أو العروبة أو الدين"، متسائلًا: "الخليج هو البعد الاستراتيجي للدوحة.. فلماذا يعاديه نظام الحمدين؟".

وأوضح أن "خطة انقلاب حمد بن خليفة على والده في 1996 قامت على إنشاء قناة الجزيرة، ولجنة وطنية لحقوق الإنسان للتستر على جرائم النظام ضد أبناء الشعب، وتطبيق الأجندة الصهيونية"، مضيفا أن "حمد بن خليفة مكروه من الشعب القطري، ومنذ 1996 لم استطع زيارة والدتي في قطر، بسبب طردي للخارج".

وتابع: "نجحنا بجهود حقوقية في إعادة نصف المهجرين إلى الدولة، حمد بن خليفة لم يرحم أحد أثناء انقلابه على والده، حتى شقيقه عبد العزيز بن خليفة آل ثاني، وابنه الأكبر"، مشيرًا إلى أن من يحكم قطر حاليًا، هما حمد بن خليفة، وبن جاسم، وأن تميم بن حمد حاكم صوري.

