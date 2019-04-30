كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معارض قطري: نظام الحمدين يستهدف الإضرار بكل الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المعارض القطرى البارز، جابر الكحله المرى، أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية، إن "القبيلة تمثل 25 % من أبناء قطر، وفي التسعينات اتهم أبناء القبيلة برفقة 18 عائلة أخرى بمحاولة إعادة الحاكم الشرعي خليفة بن حمد إلى الحكم، والانقلاب على الأمير السابق لقطر حمد بن خليفة

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن "الأمير السابق حمد أسقط الجنسية عن أبناء القبيلة، وهجر أكثر من 6 آلاف أسرة من أبناء القبيلة، تنكيلًا بهم لوقوفهم ضده أثناء انقلابه على أبيه".

وتابع: "حمد بن خليفة قطع المياه والكهرباء عن أبناء القبيلة، وقام بتهجيرنا في 1996 و2004، والأمير السابق روج بأننا من مزدوجي الجنسية لذلك تم طردنا من الدوحة"، مؤكدا أن "حمد بن خليفة مكروه من الشعب القطري، وقطر تروج عالميًا أن معارضي النظام مزدوجي الجنسية".

وقال المعارض القطرى، إن "أكبر قبيلتين في قطر هما المرة وبني هاجر، وتم إسقاط الجنسية عن الكثير من أبنائهم"، مشيرًا إلى أن "6 آلاف فرد من قبيلة الغفران تم تشريدهم خارج الدوحة".

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وأضاف، أن "حمد بن خليفة أراد تغيير التركيبة السكانية لقطر، ومنح الجنسية للكوريين والصينيين والهنود، والأفارقة وقام بتهجير أبناء قطر الأصليين، متابعا: "الكثير من أبناء آل الثاني، والأسرة الحاكمة، قام نظام الحمدين بالتنكيل بهم، وطردهم، مما جعلهم يهربون لأوروبا، والإمارات والسعودية".

وأوضح أن "نظام الحمدين يريد إحلال التركيبة القطرية بجنسيات أخرى، وأصبح أهل الحل والعقد في أسرة حمد بن خليفة فقط، وتم تهميش كل أبناء أسرة آل الثاني".

ولفت إلى أن "مستشار تميم بن حمد، أمير قطر، عزمي بشارة يتجاهل عضويته في الكنيست الإسرائيلي ويتحدث عن العروبة"، مضيفا أن "عزمي مفكر إسرائيلي، ولا ينتمي للعروبة، والمواطن القطري يحب وطنه، ولكن الحكومة تستغله لتغذيته بالشائعات".

وتابع أن "نظام الحمدين يستهدف الإضرار بكل الدول العربية عدا إسرائيل، وإعلاميو نظام الحمدين مرتزقة، ويخلقون مبررات لأفعاله".

