كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: نقف بجانب الشعب الفنزويلي وحريته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء "أراقب الوضع في فنزويلا عن قرب، والولايات المتحدة تقف بجانب الشعب الفنزويلي وحريته".

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هذا واجتمع زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو، مع حلفائه في العاصمة كاراكاس أمام القاعدة العسكرية "كارلوتا". وكان جوايدو قد دعا الشعب والجيش الفنزويلي للخروج إلى الشوارع من أجل إنهاء عملية "الحرية" التي تهدف للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أن القوات المسلحة الفنزويلية ما زالت تدعم الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، مؤكدا رفضه لأي محاولات انقلاب، وذلك بعد إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو أنه اجتمع مع عدد من قادة القوات المسلحة.

وشهدت فنزويلا خلال الشهرين الماضيين، أزمة سياسية حادة بعد أن نصب جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدعم من واشنطن، وذلك على خلفية الاحتجاجات ضد الرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو، والمستمرة منذ الـ26 من يناير الماضي.