كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسعى لتحقيق حل سلمي للأزمة الفنزويلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكتب هانت على صفحته الشخصية في "تويتر": "نحن نتابع عن كثب الوضع في فنزويلا. نؤمن إيمانا راسخا بأنه يجب أن يكون هناك حل سلمي. السفير الكولومبي قال خلال مقابلة مع صحيفة سيتي أ إم أنه يجب على كل من يدعم نظام مادورو أن ينظر إلى الأزمة الإنسانية المروعة التي حدثت خلال فترة ولايته."

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعا زعيم المعارضة خوان جوايدو الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة.

من جانبه ​أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء الماضي، سيطرة حكومته على كامل البلاد.