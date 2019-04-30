كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي خطوة ستعالج التطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المحلل السياسي، هاني مسهور، على بدء أمريكا في إجراءات تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، كتنظيم إرهابي.

كتب مسهور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تابعها المشهد العربي: "الولايات المتحدة بدأت إجراءات تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، في خطوة ستعالج الإرهاب وتعمل على اجتثاث خطاب التطرف والكراهية من جذوره".

وقال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات علىها.

وقالت المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض، سارة ساندرز، في رسالة بالبريد الإلكتروني "الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية".