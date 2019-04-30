كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الفنزويلي يعلن الاستعداد لاستخدام السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، اليوم الثلاثاء، عن الاستعداد لاستخدام السلاح في حال الضرورة على خلفية محاولة الانقلاب العسكري. قال لوبيز عبر شاشة التلفزيون الوطني، وفقا لموقع "ناسيونال": "من يأتي إلى قصر الرئاسة من أجل العنف، سيهزم بالعنف. في حال كانت هناك ضرورة لاستخدام السلاح، سنستخدم السلاح".

هذا واجتمع زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو، مع حلفائه في العاصمة كاراكاس أمام القاعدة العسكرية "كارلوتا". وكان غوايدو قد دعا الشعب والجيش الفنزويلي للخروج إلى الشوارع من أجل إنهاء عملية "الحرية" التي تهدف للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أن القوات المسلحة الفنزويلية ما زالت تدعم الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، مؤكدا رفضه لأي محاولات انقلاب، وذلك بعد إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو أنه اجتمع مع عدد من قادة القوات المسلحة.

وشهدت فنزويلا خلال الشهرين الماضيين، أزمة سياسية حادة بعد أن نصب غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدعم من واشنطن، وذلك على خلفية الاحتجاجات ضد الرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو، والمستمرة منذ الـ26 من يناير الماضي.