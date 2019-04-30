كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في كتاف بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حررت قوات الحيش الوطني اليمني مسنودة بمروحيات قوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، مناطق جديدة في جبهة كتاف بمحافظة صعدة.

وحررت قوات الجيش، وادي سماحه، القريب من مركز مديرية كتاف، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرا، بحسب موقع "سبتمبر نت" التابع لقوات الجيش.

وتواصل قوات الجيش الوطني، التقدم في ميسرة الجبهة، صوب مركز المديرية، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا.

وساندت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، قوات الجيش في الهجوم، بقصف مواقع وتعزيزات المليشيا.

وأسفرت والمعارك والغارات، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.