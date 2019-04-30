كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونوي: لا مخاوف بشأن وضع الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت كليان كونوي مستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أنه لا مخاوف لدى الإدارة الأمريكية من ردود الأفعال بشأن اعتزامها تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية.

وأضافت مستشارة الرئيس الأمريكي في تصريحات لفضائية "الحرة" أنه لن يكون أي تعقيدات دبلوماسية أو سياسية قد تنتج هذا الإجراء.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أصدر البيت الأبيض تعليماته لعدد من المؤسسات وبعض الدبلوماسيين لفرض عقوبات على جماعة الإخوان الإرهابية بعد الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في التاسع أبريل الجاري.

ويمثل هذا الإجراء ضغطا كبير على الجماعة الإرهابية تتمثل في عقوبات اقتصادية وتضييق على السفر والشركات والأفراد الذين يتعاملون مع الجماعة الإرهابية.

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مشاورات مع فريقه للأمن القومي وقيادات إقليمية يشاركون المخاوف من تنظيم الإخوان.