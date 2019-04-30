كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري يكشف تطورات الأوضاع في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن القوات الجوية تواصل إسناد القوات البرية وتواصل تدمير قوات الوفاق واستدراجهم لعمل كماشة عليهم.

وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي أن العمليات تجري شرق الفرناج وعين زارة وماحولها وكذلك منطقة اليرموك وصلاح الدين وكذلك محور طريق المطار الذي يشهد معارك جيدة وايضا كوبر السواني الفلاح.

وأشار المسماري إلى أن العدو يحاول بالتسلل من العزيزية إلى السبيعة ويحاول قطع الطريق بين ترهونة وطرابلس لكن الجيش جاهز للتعامل معهم وخلال ساعات سيتم الإعلان عن تدمير كل القوات التي تسللت للمنطقة موضحا أن منطقة قصر بن غشير تشهد اشتباكات لا تؤثر على باقي القواطع القتالية لان هناك قوات تحمي ظهر الجيش وخطوط المواصلات.

Advertisements

ولفت المسماري إلى أن سلاح الجو يقوم بضربات قوية في صلاح الدين لافتا إلى أن الجيش قام خلال الأيام الماضية بعمليات تقدم وانسحاب لجذب قوات الوفاق من المناطق المتحصنة بها إلى المناطق مكشوفة ليتم التعامل معهم بسلاح الجو أو بريا.

وأشار المسماري إلى أن هناك طائرات تقلع من مصراتة مستخدمة قنابل في الأحياء السكنية موضحا أن تشكيلات مسلحة من مصراتة تحاول الوصول لترهونة عبر مسلاته لتنسيق هجوم على ترهونة من الخلف لكن الجيش جاهز للتعامل معهم لافتا إلى أن محاور القتال بطرابلس إما تشهد اشتباكات أو مناوشات أو معارك قوية.

وأوضح المسماري أن الحقول النفطية تحت تأمين القوات المسلحة لافتا إلى أن أكثر من 90% منها تؤمنها القوات المسلحة ولم يتبقى إلا ميناء زوارة وشركة إيني ومع ذلك فإن عائدات النفط لا تصل للحكومة المؤقتة أو المناطق الخاضة لها.