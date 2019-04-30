كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عيد يوضح حقيقة تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح عيد الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، معللا ذلك بوجود علاقات ممتدة مع تنظيم الإخوان الإرهابي فضلا عن وجود مصالح مشتركة بينهم.

وتابع عيد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأمن القومى بأمريكا لن يقبل بأن تُفرض اى عقوبات على جماعة الإخوان، لافتا إلى أنه المخابرات الأمريكية مازالت تستفيد من الجماعة كما أنها ترغب فى بقاء هذا التنظيم لاستخدامه فى بعض البلدان.

وأشار إلى أن تصريحات ترامب بشأن إعتزامه على تصنيف الإخوان كإرهابية سترفضها كافة أجهزة أمريكا.

جدير بالذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط من أجل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، بحسب مسئولين مطلعين.

وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض أصدر تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لبحث طريقة لفرض عقوبات على الجماعة.