كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الإجراءات الأمريكية لتصنيف الإخوانَ تنظيمًا إرهابيًّا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرف وزارة الخارجية الأمريكية -وبحسب موقعها الإلكتروني الرسمي- المنظمة الإرهابية الأجنبية بأنها: تلك المنظمات الأجنبية التي يحدّدها وزير الخارجية وفقًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، بصيغته المعدلة.

ويشير الموقع الرسمي إلى أن ذلك التصنيف يلعب دورًا مهمًّا في مكافحة أمريكا للإرهاب، مؤكدًا أنها وسيلة فعالة لتقليص الدعم للأنشطة الإرهابية وتضييق الخناق عليها، والضغط على الجماعات للخروج من دائرة الإرهاب.

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وقبل وَصْم جماعة أو تنظيم وتعريفه بالإرهابي؛ فإن الأمر يمر بمراحل وإجراءات داخلية معينة، تبدأ بمراقبة مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية باستمرار لأنشطة الجماعات الإرهابية الناشطة في جميع أنحاء العالم؛ لتحديد الأهداف المحتملة لتصنيفها بالإرهابية، وعند مراجعة الأهداف المحتملة لتصنيفها كإرهابية، لا ينظر مكتب مكافحة الإرهاب إلى الهجمات الإرهابية الفعلية التي قامت بها أي جماعة فحسب، ولكن أيضًا فيما إذا كانت المجموعة قد تشارك في التخطيط والتحضير لأعمال إرهابية محتملة في المستقبل أو تحتفظ بالقدرة والنية على تنفيذ هذه الأعمال.

وبمجرد تحديد الهدف يُعِدّ مكتب مكافحة الإرهاب التابع للخارجية الأمريكية سجلًّا إداريًّا مفصلًا، وهو عبارة عن تجميع للمعلومات حول التنظيم المزمع تصنيفه إرهابيًّا؛ مما يدلّ على استيفاء المعايير القانونية للتصنيف.

وفي حال قرّر وزير الخارجية، بالتشاور مع المدّعي العام ووزير الخزانة، تصنيف منظمة ما إرهابية؛ فإته يتم إخطار الكونجرس بنية الوزير تصنيفَ المنظمة ومنحه 7 أيام لمراجعة القرار، حسب ما يتطلّبه قانون الهجرة والجنسية، ثم يتم إعلان تصنيف المنظمة أو الجماعة إرهابيةً في حال عدم ورود اعتراضٍ ما من الكونجرس، ويحق للمنظمة المصنفة إرهابيًّا تقديم استئناف على القرار في القضاء الأمريكي خلال 30 يومًا من إعلانه.