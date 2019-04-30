بني ملال.. الحركة الأمازيغية “تنسف” محاضرة لويحمان حول القضية الفلسطينية بكلية العلوم

شهدت كلية العلوم التابعة لجامعة المولى إسماعيل ببني ملال، مساء اليوم الثلاثاء، حالة من الإستنفار بعد إقدام مجموعة من الطلبة على نسف محاضرة حول “القضية الفلسطينية” كان منتظرا أن يؤطرها وايحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع.

وأقدم الطلبة المحسوبون على الحركة الثقافية الأمازيغية على اقتحام المدرج الذي احتضن المحاضرة والإعتداء على وحيمان بعدما تلقى في وقت سابق تهديدات بالقتل، وفق ما أكده بلاغ صادر عن “المبادرة المغربية للدعم والنصرة” قبل قليل، قبل أن يتم نقله إلى إدارة الكلية التي لازال محاصرا بها لحد الآن.

وعبرت المبادرة عن إدانتها الشديدة لما أسمته “العمل الارهابي” الجبان داعية السلطات الامنية للتدخل العاجل من أجل منع هؤلاء المجرمين من تنفيذ تهديداتهم بالقتل اتجاه الاخ وايحمان وجعل الفضاء الجامعي منبرا للعلم والحوار.

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من جهتها عبرت منظمة التجديد الطلابي، الجهة المنظمة للمحاضرة عن استنكارها لهذا الفعل الذي يظهر أنه كان مخططا له مسبقا، بعدما تعرضت الملصقات الخاصة بالمحاضرة للتقطيع خلال اليومين الماضيين.

وعبر مصطفى العلوي، القيادي بذات المنظمة، عن تنديده بهذا السلوك الذي لا علاقة له بتدبير الإختلاف الديمقراطي، معتبرا أن الأمر يمثل تطورا خطيرا في ممارسات الحركة الثقافية التي تقول بنبذ العنف، محملا الجهات المعنية مسؤولية حماية الطلبة وحماية العمل الثقافي بالجامعة.