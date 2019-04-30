ماليزيا: حرق 4 أطنان من أنياب الفيَلة ومنتجات العاج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حرق مسؤولون ماليزيون ما يقرب من أربعة أطنان من أنياب الفيلة ومنتجات العاج، قيمتها حوالي 13.26 مليون رينغيت (3.2 مليون دولار)، كانت قد صودرت بين عامي 2011 و2017، بعد أن حاول مهرّبوها بيعها لأسواق في فيتنام والصين، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس".

(أ ب)

وتم استرجاع منتجات العاج، التي عُرِضت للصحافيين اليوم الثلاثاء قبل إلقائها في محرقة كبيرة بولاية نكري سمبيلن جنوبي البلاد، خلال عمليات لوكالات إنفاذ القانون المحلية.

(أ ب)

وقال وزير المياه والأراضي والموارد الطبيعية، كزافييه جاياكومار، خلال مؤتمر صحافي بمنشأة لحرق أنياب الفيلة خارج كوالالمبور، إنهم حرقوا تلك الأنياب والعاج لضمان عدم سرقتها وبيعها مرة أخرى في السوق السوداء.

(أ ب)

وأضاف أن ماليزيا ملتزمة بالقضاء على الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، وخاصة العاج، ومنع المهربين من استخدام ماليزيا كنقطة عبور.

(أ ب)

يُذكر أن مسؤولين قالوا إن اختبارات الحمض النووي أثبتت أن هذه الأنياب تعود لفيلة من أصل أفريقي.