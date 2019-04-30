انت الان تتابع تفاصيل خبر مذيعة تستعير أسلوب ترامب لإسكاته على الهواء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 09:52 مساءً - ظهرت مذيعة في أثناء اتصال هاتفي منقول على الهواء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي تعجز عن إنهاء المكالمة.

وبعد جهد تمكنت مذيعة "Fox Business" من إسكات ترامب، بقولها: "شكراً جزيلاً".

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وبحسب تقرير أعدته مراسلة "سي إن إن" جيني موس، الثلاثاء، حول هذا الاتصال، فإن المذيعة التلفزيونية استعارت أسلوب الرئيس ترامب نفسه في إسكات الصحفيين ومحدثيه، إذ ينهي الحديث بعبارة "شكراً جزيلاً".

ولدى ترامب قصص عناد كثيرة مع الإعلام الأمريكي، إذ اعتاد على إسكات من لا يروق له من الصحفيين، ومهاجمة مؤسسات إعلامية، وتعرض لمشادات كلامية لأكثر من مرة مع مراسلي "سي إن إن".

وفي أكثر من موقف لم يقبل ترامب إجراء مقابلات مع "سي إن إن"، قائلاً إن أخبارها "زائفة"، فيما مُنع أكثر من صحفي يعملون بالقناة من دخول البيت الأبيض، بسبب طرحهم أسئلة غير مناسبة بنظر الرئيس الأمريكي.