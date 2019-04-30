جنرال أمريكي: مستمرون في التصدي لإرهاب النظام الإيراني

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، الثلاثاء، قدرة بلاده في التصدي لإرهاب إيران في المنطقة وتهديدها للملاحة الدولية.



وأضاف الجنرال كينيث ماكينزي، عبر صفحة فريق التواصل التابعة للخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستنشر الموارد اللازمة لمواجهة أي أعمال خطيرة يقوم بها النظام الإيراني بالمنطقة.



وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن واشنطن مستمرة في التواصل مع حلفائها وأصدقائها الإقليميين لضمان الاتحاد ضد التهديدات الإيرانية

وكانت الصفحة التابعة لفريق التواصل الأمريكي، نشرت الثلاثاء، فيديو لحاملة الطائرات الضخمة "يو إس إس جون سي ستنس" داخل مياه الخليج العربي.

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وعلقت على الفيديو، الذي بلغت مدته دقيقة ونصف الدقيقة، قائلة: "إن (ستنس) هي حاملة الطائرات الوحيدة في المنطقة، وهي من القطع البحرية التابعة للأسطول الخامس الأمريكي".

وأكد فريق التواصل أن حاملة الطائرات هدفها حماية حرية الملاحة التجارية في مياه الخليج العربي.

وكان النظام الإيراني هدد، الأسبوع الماضي، بغلق مضيق هرمز الاستراتيجي، إذا واجه مزيداً من العقوبات الأمريكية على طهران.