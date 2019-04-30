أمريكا تحذر روسيا وسوريا: يتعين وقف التصعيد في إدلب

حذرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، من تصعيد العنف في شمال غرب سوريا، قائلة إن هذا من شأنه أن "يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "ندعو جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا والنظام السوري، إلى الالتزام بتعهداتهم بتجنب شن هجمات عسكرية واسعة النطاق، والعودة إلى عدم تصعيد العنف في المنطقة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون معوقات".

وقتل 10 مدنيين، بينهم طفلان، في غارات شنها الطيران الروسي، الجمعة، على ريفي إدلب وحماة شمالي ووسط سوريا.

Advertisements

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، أن الطيران الحربي الروسي شن غارات على ريف إدلب الجنوبي، وأطلق 20 قذيفة؛ ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفلة.

وأضاف مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن الطائرات الروسية شنت غارات أخرى على ريف حماة الشمالي؛ ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين بينهم رجل وزوجته وامرأتان وطفلة.

ومنذ مطلع فبراير/شباط دفعت عمليات القصف أكثر من 7 آلاف شخص إلى النزوح من مدينة خان شيخون جنوب إدلب في اتجاه شمال المحافظة.