انت الان تتابع إمبراطور اليابان قبل تنازله عن العرش: أديت واجبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
إمبراطور اليابان
قال إمبراطور اليابان أكيهيتو إنه أدى واجبه على أكمل وجه منذ توليه منصبه قبل قرابة ثلاثين عاما، معربا عن احترامه وشكره للشعب الياباني على دعمه له خلال هذه الفترة. كما أعرب عن فخره بقيامه بدوره كرمز للدولة وعن امتنانه للشعب الياباني الذي منحه الثقة، جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال الذي أقيم بالقصر الامبراطوري في العاصمة (طوكيو) حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء. وبتنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش لنجله الأمير ناروهيتو، يبدأ عصر جديد في اليابان يطلق عليه (ريوا).
و"ريوا" كلمة تعني "التناغم الجميل" ليحل محل العصر الحالي الذي يطلق عليه (هيسي) والذي بدأ في الثامن من يناير عام 1989، وهو اليوم الذي تولى فيه الإمبراطور العرش.اقرأ أيضا| إمبراطور اليابان يتنازل عن عرشه «لإلهة الشمس»واليوم، يتنازل إمبراطور اليابان أكيهيتو، عن العرش لابنه الأكبر وولي العهد الأمير ناروهيتو
و"ريوا" كلمة تعني "التناغم الجميل" ليحل محل العصر الحالي الذي يطلق عليه (هيسي) والذي بدأ في الثامن من يناير عام 1989، وهو اليوم الذي تولى فيه الإمبراطور العرش.
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واليوم، يتنازل إمبراطور اليابان أكيهيتو، عن العرش لابنه الأكبر وولي العهد الأمير ناروهيتو ليصبح الإمبراطور رقم 126 لليابان، ويعد ذلك أول تنازل لإمبراطور ياباني عن العرش منذ 200 عام، حيث كانت خلافة الإمبراطور تحدث عند وفاته.
وبحسب كتب التاريخ في اليابان، فإن تاريخ البيت الإمبراطوري الياباني يعود لأكثر من ألفي عام، وبذلك فإن العائلة الإمبراطورية في اليابان هي أقدم عائلة ملكية وراثية مستمرة في العالم إلى اليوم. (التفاصيل)
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