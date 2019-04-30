الان تتابع بعد محاولة الانقلاب.. ترامب: واشنطن تقف إلى جانب الشعب في فنزويلا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
في أول تعليق له على الأزمة المشتعلة في فنزويلا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي.
وأضاف ترامب في تصريحات صحفية الثلاثاء، أننا نتابع عن كثب التطورات في فنزويلا وندعم إرادة الشعب.
ودخلت فنزويلا، الثلاثاء، مرحلة خطيرة في أزمتها السياسية المتفاقمة منذ عدة أشهر، إذ أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، أن قوات من الجيش ستعمل مع المعارضة من أجل إسقاط حكم مادورو، داعيا إلى “انتفاضة عسكرية” ضد الأخير.
وأدلى غوايدو بهذه التصريحات خلال فيديو سجله في قاعدة عسكرية في العاصمة كاراكاس، وظهر فيه محاطا بعدد من العسكريين.
وقال غوايدو، الذي أعلن نفسه في يناير الماضي، رئيسا لفنزويلا، إن حكم مادورو دخل مرحلته النهائية، مضيفا “اتخذت القوات المسلحة القرار الصحيح، يمكنها الاعتماد على دعم شعب فنزويلا، ودعم دستورنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد محاولة الانقلاب.. ترامب: واشنطن تقف إلى جانب الشعب في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.