بعد محاولة الانقلاب.. ترامب: واشنطن تقف إلى جانب الشعب في فنزويلا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

في أول تعليق له على الأزمة المشتعلة في فنزويلا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية الثلاثاء، أننا نتابع عن كثب التطورات في فنزويلا وندعم إرادة الشعب.

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ودخلت فنزويلا، الثلاثاء، مرحلة خطيرة في أزمتها السياسية المتفاقمة منذ عدة أشهر، إذ أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، أن قوات من الجيش ستعمل مع المعارضة من أجل إسقاط حكم مادورو، داعيا إلى “انتفاضة عسكرية” ضد الأخير.

وأدلى غوايدو بهذه التصريحات خلال فيديو سجله في قاعدة عسكرية في العاصمة كاراكاس، وظهر فيه محاطا بعدد من العسكريين.

وقال غوايدو، الذي أعلن نفسه في يناير الماضي، رئيسا لفنزويلا، إن حكم مادورو دخل مرحلته النهائية، مضيفا “اتخذت القوات المسلحة القرار الصحيح، يمكنها الاعتماد على دعم شعب فنزويلا، ودعم دستورنا”.