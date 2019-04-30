الان تتابع منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية: الحرب على داعش دخلت مرحلة جديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سايلز إن تنظيما داعش وبوكو حرام مسؤولان عن مقتل 35 ألف شخص منذ 2012.
وأضاف سايلز، في تصريحات صحفية، أن داعش لا يزال يشكل تهديدا ولديه القدرة على شن هجمات علينا وعلى حلفائنا.
وتابع أن الحرب على داعش لم تنته إنما دخلت مرحلة جديدة وسنواصل ملاحقة أفرع داعش وشبكاتها في العالم.
وأوضح أن واشنطن تحقق في التقارير التي تتحدث عن أن أحد منفذي هجوم سريلانكا تدرب في سوريا.
وكان قد ظهر زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي يوم أمس في تسجيل مصور جديد للتنظيم للمرة الأولى منذ عام 2014.
ونشرت مؤسسة “الفرقان” التابعة للتنظيم الفيديو الذي وصلت مدته إلى 18 دقيقة عبر منصاتها عبر منصة تيليغرام.
واعترف البغدادي في التسجيل بهزيمة التنظيم في معركة معركة الباغوز، وهدد بالرد على ضحايا داعش.
وظهر البغدادي للمرة الأولى في تسجيل من مسجد النوري الكبير في الموصل أثناء أدائه صلاة الجمعة في تموز من عام 2014.
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