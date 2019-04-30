محللون مع توجه ترامب بتصنيف الإخوان: قطر وتركيا أبرز المتأثرين (تقرير خاص)

أكد محللون سياسيون أن قطر وتركيا من أبرز المتأثرين بالتوجه الذي أعلن عنه البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة تخطط لإدراج تنظيم الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب وهو ما يشكل رسالة لداعميها .

ورصد "الخليج 365" موجة من التعليقات على تصريح إدارة دونالد ترامب بانها تستكمل اجراءات تصنيف الجماعة ضمن التنظيمات الارهابية ، حيث لاقت ترحيبا واسعاً.

وقال المحلل والناشط السعودي منذ آل الشيخ مبارك إن " الخطوات الصحيحة تقود لنتائج رائعة لايمكن أن يتوقف سيل الدماء مالم يصنف العالم جماعة الإخوان كجماعة إرهابية " اشارة الى القرارات السابقة لترامب بالعقوبات على ايران وحزب الله .

وضمن الآراء السعودية ايضاً وضح الباحث والمحلل فهد ديباجي بتغريدة له: يقول التاريخ جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها لا تعترف بالوطن أو بكلمة وطن أو بالانتماء الوطني هي تَعتَرف بالجماعة،وبما أن هذا هو مبدؤها فإن الأوطان سترفضها لتلاقي مصيرها لوحدها بلا وطن،ومن يتلقفها ويؤمن لها المال والملاذ سيلقى المصير ذاته.

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من جانبه اشار عبدالعزيز الخميس وهو صحفي وكاتب سعودي إلى قطر وكتب: قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على خلاياها أينما كانت وناشطيها وداعميها ومموليها ومستضيفيها. سمعتوا يالحمدين ولا...".

من جانبه اعتبر المحلل والخبير الاستراتيجي أمجد طه أن قطر وتركيا قد تذهبان للتخلص من الاخوان وقال: في نجاح لدبلوماسية مصر والسعودية والإمارات والبحرين: امريكا وعبر السيد الرئيس دونالد ترمب،ستصنف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، وستفرض عقوبات على أفراد الإخوان وشركاتهم وكل من يدعمهم! يعني عندك برلماني وزير مدير اخواني إخلص منه.. قطر وتركيا ".

وعلق عبدالعزيز السعيدي بالقول: جماعة الاخوان الارهابية التي تتخذ من تركيا و طر مقراً للجماعة وقياداتها تنشر بيان عبر وكالة اردوغان الرسمية. واضاف: مع قطر وتركيا الجماعات الإرهابية لن تحرم المنابر الاعلامية .