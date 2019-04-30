قرقاش: اختيار الإمارات كنموذج أول للعمل والعيش شهادة تفوق لأبو ظبي

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن اختيار الشباب العربي لثمان سنوات الامارات كالنموذج التنموي الأول والبلد المفضل للعمل والعيش عالميا شهادة تفوق للنموذج الإماراتي بمؤسساته وبعده الاجتماعي وعدالته وفرصه.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ذلك ومؤشر أن الشباب العربي يشبه في طموحه الشباب عالميا في بحثه عن الفرص والحياة الكريمة و الأمان.

وفي السياق ذاته، قال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه وللعام الثامن على التوالي كانت الامارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه.. تليها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف: وأقول لهم الإمارات كانت وستبقى بلدكم.. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة.