"خليفة الإنسانية" تقدم مساعدات لجزر القمر

بدأت مؤسسة خليفة الإنسانية تنفيذ إغاثة إنسانية عاجلة إلى جمهورية جزر القمر المتحدة وشحن مواد غذائية وأدوية بلغت 90 طنا.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: "بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة وفي إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات بدأت المؤسسة شحن أولى المساعدات الغذائية والطبية إلى جمهورية جزر القمر، حيث ستغادر عصر اليوم طائرة شحن تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات منها 80 طن مواد غذائية و10 أطنان أدوية".

وأضاف، طبقا لوكالة "وام" أن المؤسسة دأبت على تلبية النداءات العاجلة من الدول والشعوب المتضررة من الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية ومد يد العون لها، وذلك انطلاقا من توجه الإمارات الإنساني والتزام المؤسسة بتقديم المساعدات الإنسانية على الساحة العالمية.

يذكر أن الإعصار "كينيث" أودى بحياة 3 أشخاص في جزر القمر، وألحق أضرارا جسيمة في المنازل والمحال التجارية في العاصمة موروني وتسبب الإعصار في رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة اجتاحت جزر القمر، وتسببت في انقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي في شمال الجزيرة الرئيسية وهي جزيرة القمر الكبرى وفي العاصمة موروني إضافة لجزيرة أنجوان.