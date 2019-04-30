الحربي: الإمارات كانت سباقة في إدراك خطر جماعة الإخوان

قال الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، إن الإمارات كانت السباقة في معرفة وإدراك خطر جماعة الإخوان المسلمين.

وكتب الحربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، نيسان 30، 2019: المتحدثة باسم البيت الابيض تؤكد أن الولايات المتحدة بدأت الاجراءات النهائية لتصنيف تنظيم الإخوان الارهابي جماعة إرهابية.

وأضاف الحربي: هي خطوة بدأتها الإمارات منذ سنوات لتكشف للعالم خطورة هذا التنظيم وما يحمله من أجندات خبيثة على الإنسان والإنسانية.

يشار إلى أن عددا من البلدان تحظر جماعة الإخوان المسلمين وتعتبرها تنظيما إرهابيا.