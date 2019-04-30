عائلة المغدور الفلسطيني في إسطنبول: لا نثق في تركيا التي عذبت مبارك وقتلته

كشفت عائلة الفلسطيني زكي مبارك حسن، الذي أعلنت السلطات التركية انتحاره في أحد سجونها، تفاصيل جديدة عن وفاته، مؤكدةً أنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه.

وقال زكريا حسن، شقيق القتيل، إن شقيقه كان محجتزاً في سجن سيليفري بإسطنبول التركية، وأن الكاميرات في تراقب كل زواياه، متسائلاً عن سبب إخفاء تركيا حقيقة ما حدث لشقيقه داخل السجن.

وأضاف في تصريحات عبر صفحته على فيس بوك "قتلوا زكي خنقاً كما تتكاثر الكلاب على أسد مكبل، بعد أن فشلوا في انتزاع اعتراف بتهم ملفقة ظلماً وجوراً".

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وتابع "يمارسون الآن أعتى أشكال الضغط على سامر شعبان ليعترف على نفسه بالتهم الملفقة، وإذا لم يعترف سيكون مصيره الشهادة مثل زكي مبارك".

وقال: "لا أعلم كم سيحتمل سامر شعبان، والسفير الفلسطيني لم يذهب أيضاً لمقابلة سامر حسب القانون والأصول، وكأنه يتمنى انتزاع الأتراك اعتراف حتى يخفي تقاعسه في الدفاع عن أبناء شعبه"، على حد تعبيره.

واتهم مبارك، السفير الفلسطيني في أنقرة، بمحاولة تبرئة تركيا وتأييد رواية انتحار زكي مبارك، مضيفاً "لا أثق بمن قتل ولا أثق بمن تخاذل، لذلك لا أثق بالاتراك ولا أثق بالسفير الفلسطيني".