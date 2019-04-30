مستقيل من الوفاق يُطالب بمحاكمة الإخوان الذين باعوا ليبيا لقطر وتركيا

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي المستقيل علي القطراني: "يجب محاكمة الإخوان ومحاسبتهم لأنهم باعوا البلاد لقطر وتركيا"، مطالباً الشباب المغرر بهم بإعادة حساباتهم.

وشدد القطراني على أن "الجيش الليبي لن يحارب إلا الجماعات المتطرفة والإرهابية"، مضيفاً أن "شباب مصراتة خاصة الذين حاربوا داعش في سرت يجب أن ينضموا للجيش فهو الذي يضمن أمن ليبيا"، وفق ما نقلت "بوابة إفريقيا" الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وأكد القطراني أن "جميع قبائل ليبيا دعمت الجيش، وغالبية المثقفين ومؤسسات المجتمع المدني، لأنه أعاد المؤسسة العسكرية وأعاد الأمان للشرق والجنوب".