الإعدام لكندي بتهمة الاتجار بالمخدرات في الصين

قضت محكمة في الصين بإعدام كندي أدانته بتهريب المخدرات.

وأعلنت المحكمة في مدينة جيانغ مين، في مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصيني اليوم الثلاثاء، عقوبة الإعدام ضد الكندي فان وي ورجل ثانٍ يدعى وو زيبنغ، لم تكشف جنسيته.

وتردد أن الرجلين ترأسا مجموعة لتصنيع وبيع المخدرات. وصدرت أحكام ضد 11 متهماً في القضية، بينهم أمريكي و4 مكسيكيين صدرت ضدهم جميعاً أحكام بالسجن مدى الحياة.

وفي يناير(كانون الثاني) الماضي، أصدرت محكمة صينية حكماً بإعدام الكندي روبرت ليويد شيلينبرغ بتهمة تهريب مخدرات إلى الصين.

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ويواجه مهربو المخدرات المدانون عقوبة السجن لفترات طويلة أو الإعدام في الصين.

وهناك مواجهة سياسية مستمرة منذ أشهر بين كندا والصين، بعد القبض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصينية "هواوي" في كندا منغ وانتشو.

وقبض على منغ، ابنة مؤسس الشركة رن تشنغفي، بناءً على طلب من الولايات المتحدة، التي تتهمها بالاحتيال المصرفي والإلكتروني وانتهاكات محتملة للعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وبعد اعتقال منغ، احتجز كنديان بتهمة "تعريض الأمن القومي للخطر"، ورأى البعض أن اعتقالهما انتقام من جانب الصين رداً على الإجراءات ضد منغ.