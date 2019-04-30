السودان: مقتل 6 من قوات الأمن في مواجهات مع متظاهرين

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان في مؤتمر صحافي مقتل 6 من قوات الأمن في مواجهات مع متظاهرين أمس الإثنين، في كافة أنحاء السودان.

وأصيب 16 عنصراً أيضاً في مواجهات أمس الإثنين، كما أكد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، في المؤتمر الصحافي.

من جهة أخرى، أعلن دقلو الموافقة على انضمام مدنيين إلى المجلس العسكري، مؤكداً أن المجلس العسكري، يريد ثورة وطنية حضارية.

وأوضح دقلو، أن المجلس العسكري انحاز للثورة لأنها تعطي أملاً لكل السودانيين، معلناً نية المجلس تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.

وأعلن الجيش السوداني، أن الفريق عبد الفتاح البرهان سيتولى رئاسة المجلس المشترك مع المدنيين.