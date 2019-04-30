صحيفة عبرية: إسرائيل تستعد لعملية في غزة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بالاستعداد لعملية عسكرية واسعة في غزة في حال انهيار اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت الصحيفة، إن "الجيش الإسرائيلي تلقى بالفعل أوامر بالاستعداد قريباً لاحتمال شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، إذا فشلت الجهود المبذولة للتهدئة، أو أن طرفا في القطاع أفشلها عمداً".

وتأتي هذه التطورات بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، أمس الإثنين، على جنوب إسرائيل، واتهام الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بالوقوف وراء عملية إطلاق الصاروخ هذه.

Advertisements

ونفت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أي مسؤولية لها عن عملية إطلاق الصاروخ، متهمة الاحتلال بمحاولة اختلاق ذرائع من أجل تبرير استهدافه لأي من قيادات الحركة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، وليد القططي، إن "سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي لم تعلن عن إطلاق صاروخ تجاه الاحتلال، وبالتالي فهذا الاتهام فبركة يريد منه الاحتلال أهداف محددة أهمها التحريض على الجهاد الإسلامي".

وأعلنت إسرائيل في أعقاب عملية إطلاق الصاروخ عن تقليص مساحة الصيد في عرض بحر قطاع غزة، والتي كانت أعلنت عن توسيعها في عقب تفاهمات للتهدئة مع الفصائل الفلسطينية، قبيل إجراء الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.