هذا ما قاله امبراطور اليابان أكيهيتو في مراسم تنازله عن العرش

ينتهى اليوم الثلاثاء بعد حلول منتصف الليلة المقبلة حكم الإمبراطور الياباني أكيهيتو بعد تخليه عن عرشه لابنه الأكبر الأمير ناروهيتو الذي سيصبح الإمبراطور رقم 126 للبلاد. وستكون هذه المرة الأولى خلال قرنين التي يتنازل فيها إمبراطور ياباني عن العرش وهو على قيد الحياة.

وألقى خطابه الأخير كإمبراطور في مراسم الحفل الذي أقيم تكريماً له حيث قال فيه إنه يعتبر نفسه محظوظاً لتمكنه من أداء واجباته كإمبراطور، وأعرب عن عميق امتنانه لرئيس الوزراء شينزو آبي، كما تمنى أن يكون العهد الجديد في البلاد مستقراً ومثمراً.

وأدى الإمبراطور (85 عاماً)، الذي كان يرتدي الملابس التقليدية، المراسم الأخيرة في القصر الإمبراطوري بوسط طوكيو، التي يطلع من خلالها أسلافه على تنازله عن العرش.

وسيصبح كل من الإمبراطور أكيهيتو وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو بعد التنازل عن العرش، إمبراطوراً شرفياً وإمبراطورة شرفية، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء القصر الإمبراطوري.

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ولن يحضر الزوجان - أكيهيتو وميتشيكو - مراسم رسمية أخرى يوم غد (الأربعاء)، عندما يجري تنصيب ولي العهد الأمير ناروهيتو (59 عاماً)، إمبراطوراً جديداً لليابان. وستشكل الخلافة الإمبراطورية بداية حقبة جديدة لليابان.

وستتاح للجمهور الياباني الفرصة لمقابلة الإمبراطور الجديد وزوجته الإمبراطورة ماساكو (55 عاماً)، وأعضاء آخرين ضمن العائلة الإمبراطورية في 4 مايو المقبل، حيث تقرر أن يظهروا في شرفة القصر، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء القصر الإمبراطوري.

وتم تنصيب أكيهيتو إمبراطوراً لليابان في 8 يناير (كانون الثاني) 1989. وكان يبلغ من العمر آنذاك 55 عاماً، وذلك في أعقاب وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو، الذي خاضت اليابان خلال عهده الحرب العالمية الثانية وهُزِمتْ فيها.

وكان الإمبراطور أكيهيتو أعرب عن رغبته في التنازل عن العرش في رسالة نادرة عبر مقطع فيديو في أغسطس (آب) عام 2016. وأرجع أسباب هذه الرغبة إلى مشاعر القلق من أن يمنعه تقدمه في العمر وضعف حالته الصحية من أداء واجباته الرسمية كرمز للدولة.