شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الجزائري: انتخاب محمد جميعي أميناً لجبهة التحرير الوطني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر)ذكر التلفزيون الجزائري اليوم (الثلاثاء) أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم انتخب محمد جميعي أميناً عاماً للحزب.
وجاء تعيين جميعي بعد شهر تقريبا من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط احتجاجات حاشدة بعد 20 عاماً له في السلطة.
وتتواصل الاحتجاجات للمطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة برمتها والتحول نحو مزيد من الديمقراطية في البلاد.
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