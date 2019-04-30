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أمريكا تدعو روسيا لوقف التصعيد في سورية

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جدة - خالد شويل - الوكالات (واشنطن)

دعت الولايات المتحدة روسيا اليوم (الثلاثاء) إلى احترام التزاماتها وإنهاء التصعيد في منطقة إدلب بشمال غرب سورية، بعد رصد غارات جوية أدت إلى مقتل 10 أشخاص.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس : "ندعو جميع الأطراف وبينهم روسيا والنظام السوري إلى احترام التزاماتهم بتجنب شن هجمات عسكرية واسعة والعودة إلى خفض تصعيد العنف في المنطقة".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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