شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعو روسيا لوقف التصعيد في سورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (واشنطن)دعت الولايات المتحدة روسيا اليوم (الثلاثاء) إلى احترام التزاماتها وإنهاء التصعيد في منطقة إدلب بشمال غرب سورية، بعد رصد غارات جوية أدت إلى مقتل 10 أشخاص.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس : "ندعو جميع الأطراف وبينهم روسيا والنظام السوري إلى احترام التزاماتهم بتجنب شن هجمات عسكرية واسعة والعودة إلى خفض تصعيد العنف في المنطقة".
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