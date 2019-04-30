الديهي عن اتجاه أمريكا لإعلان الإخوان جماعة إرهابية: "عدل الله يتحقق"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعلان الإخوان جماعة إرهابية، قائلًا: "ما يحدث داخل البيت الأبيض حاليا بشأن جماعة الإخوان سيتبعه قرارات أخرى مماثلة في عدد من الدول الأوروبية، عدل الله يتحقق حتى لو بيد الظالمين".

ولفت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن القرار سيدفع كافة البنوك الدولية أن تحذر من التعامل مع هذا الكيان الإرهابي، كما سيتم تجميد كافة أرصدة المنتمين لهذه الجماعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها.

وأضاف أنه يتنبأ أن يصدر البيت الأبيض بإجماع جميع الآراء، إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية لا يجوز التعامل معها ماليا أو اقتصاديا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح "الديهي"، أن هذا القرار كان معطل من قبل الحزب الجمهوري، ولكنه موجود الآن على مائدة اتخاذ القرار وليس مناقشته.

وأشار إلى أن الإخوان الموجودين الآن بقطر وتركيا يبحثون الآن عن طريقة للجوء لبريطانيا، ولكن الدائرة ستدور عليهم وسيتم القبض عليهم خلال فترة قصيرة للغاية".

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