واشنطن تعمل على تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة إسلامية في مصر.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ويسكونسن يوم 27 أبريل نيسان 2019. تصوير: يوري جريباس - رويترز.



وقالت سارة ساندرز المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني ”الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية“.

وقال المسؤول الكبير إن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو يؤيدان التصنيف إلا أن مسؤولين بوزارة الدفاع (البنتاجون) ومواقع أخرى يعارضونه ويسعون لإجراء محدود بشكل أكبر.

وناقشت الإدارة الأمريكية مسألة تصنيف الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا بعد وقت قصير من تولي ترامب السلطة في يناير كانون الثاني عام 2017.

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