عاجل| السيسي يتفقد مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية جوا

كتب: عادل الدرجلى ومحمد أبوعمرة قال السفير باسم راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى جولة تفقدية جوية بعد ظهر اليوم، عقب انتهاء احتفالية عيد العمال، لمشروعات تنمية وتطوير ميناء الإسكندرية، ومنها تحديث الأرصفة البحرية، وإنشاء المنطقة اللوجستية للميناء وربطه بالطريق الدولي الساحلي، وذلك بهدف وضع الميناء على الخريطة التجارية والسياحية العالمية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الرئيس تفقد كذلك محور روض الفرج، الذي يعد أحد المشروعات القومية الكبرى وبمثابة شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة...

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