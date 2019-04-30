شريف مدكور في أول ظهور بعد إعلان اصابته بالسرطان:"أشكر ربنا عشان شفت حب الناس ليا"

كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الإعلامى شريف مدكور، إنه لم يكن يتوقع كم الناس الذين يحبونه، موضحاً أنه لا يشعر بأنه مريض أو مصاب بالسرطان.

وأضاف "مدكور"، خلال تقديمه برنامج "4 شارع شريف"، على فضائية "الحياة"،: "حاسس إنى فى اختبار ربنا بعتهولى عشان يورينى إن فيه ناس بتحبنى وتقدرنى"، مردفاً:"أشكر ربنا إنه جابلى السرطان، عشان يورينى ويقولى إن فيه ناس بتحبنى وتقدرنى".

وتابع:"فيه ناس كانت ضدى ومش بيحبوا طريقتى فى تقديم البرامج أو لبسى، بشكرهم لأن كتير منهم كاتبين فى البوستات مش بنتفرج عليه بس بندعيله، والكلام دا على...