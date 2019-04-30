كتب أيمن رمضان
قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن مقتل المواطن الفلسطيني زكي يوسف حسن مبارك، فتح أبواب الجحيم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، موضحا أن وسائل الإعلام التركية بثت خبر مقتل زكي يوسف حسن، في بيان مُقتضب، قالت فيه إن "حسن عثر عليه اليوم ميتًا داخل زنزانته في سجن سيليفيري الواقع في ضواحي إسطنبول"،و بدأت الشكوك تحوم حول تورط النظام التركي في مقتله".
وأضاف التقرير، أن الشكوك دفعت المنظمات الدولية للتحرك ضد أردوغان وانتهاكاته داخل السجون، حيث طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في...
كانت هذه تفاصيل خبر "مباشر قطر":أردوغان أصدر أمر قتل المواطن الفلسطيني فى سجن سيليفيرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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