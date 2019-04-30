مسؤول أميركي: داعش لا يزال يشكل تهديدا ولديه القدرة على شن هجمات علينا وعلى حلفائنا

لفت منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سايلز إلى أن "تنظيمي "داعش" وبوكو حرام مسؤولان عن مقتل 35 ألف شخص منذ 2012"، مشيراً إلى أن "تنظيم "داعش" الارهابي لا يزال يشكل تهديدا ولديه القدرة على شن هجمات علينا وعلى حلفائنا".

وأشار إلى "اننا نحقق في التقارير التي تتحدث عن أن أحد منفذي هجوم سريلانكا تدرب في سوريا"، لافتاً إلى أن "الحرب على "داعش" لم تنته إنما دخلت مرحلة جديدة وسنواصل ملاحقة أفرع داعش وشبكاتها في العالم".