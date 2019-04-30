علمت قناة الـ"OTV" أن "التنسيق خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ التي عقدت في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لمناقشة ​الموازنة​ بين الفريق الوزاري لرئيس الجمهورية و"​التيار الوطني الحر​" كان واضحا حيث وزير الاقتصادي ​منصور بطيش​ تولى الوجهة الاقتصادية من الموازنة ووزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ تكفلبالجانب الدستوري".

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: التنسيق بين وزراء الرئيس عون والوطني الحر كان واضحا خلال جلسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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